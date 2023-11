Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor

AK Parti döneminde 'Europe Prize' yani 'Avrupa Ödülü' gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Ankara,CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş döneminde bırakın ödül almayı her geçen gün daha da geriye gidiyor.Yağışlarda çöken alt yapı, mesai saatlerinde oluşan trafikten dolayı durma noktasına gelen hayat ve çözülemeyen kanalizasyon problemleri insanları canından bezdirdi.Yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalan ABB Başkanı Mansur Yavaş çeşitli bahanelerle Ankaralıları kandırmaya çalışırken Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi 2081. Cadde üzerinde açıktan akan kanalizasyona ilişkin vatandaşlardan Yavaş'a tepki yağdı.4 buçuk yıldır Ankara'yı algı belediyeciliği ile kandırıp, hizmet etmeyerek cezalandıran ABB başkanı Mansur Yavaş'ın Yükseltepe Mahallesi 2081. Cadde üzerinde açıktan akan ve halk sağlığını tehdit eden kanalizasyonu görmezden gelmesine tepki geldi.Mahalle sakini Veli Yılmaz, '4 yıldır burada bu kanalizasyon açıktan akıyor. Arada sırada kamyon buraya hafriyat döküp gidiyor. Orada gider olmasına rağmen iki tane boru takıp akan pis suyu oraya yönlendiremiyorlar. Kaç kere dilekçe verdik. Yetkililere ulaşmaya çalıştık ama bir çözüm üretemediler.Burayla ilgilenmediler. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 'Halk Sağlığına Zararlıdır Raporu' verdi. Bu raporu da ABB'ye verdik. Ama yine ilgilenen olmadı. Yazın burada sineklerden durulmuyor. Kokudan vatandaş perişan oluyor. Bu kadar duyarsızlık fazla.Oy almaya geldiği zaman her gün kapımızdalar. Ama iş icraata geldiği zaman kimse ortada yok. Kokudan çocuklarımızı parka çıkaramıyoruz. Okula giden çocuklar pislikten, kokudan yürüyemiyor.' İfadelerini kullandı.Mahalle esnafı Fatih Coşkun ise, 'Ankara'nın yerlisi olarak söylüyorum 4 buçuk yıldır Mansur Yavaş'ın bir hizmetini görmedim. Her şeyin başı sağlık. Ancak burada akan kanalizasyon halk sağlığını büyük tehlikeye atıyor. Kos koca ABB iki boruyu birleştiremedi. ABB burayı yapamıyorsa kim yapacak? En ufak yağmurda burada sel suları oluyor. Pislik olduğu gibi sokaklara akıyor. Yıllardır kanal temizlemesi bile yapılmıyor burada.Esnaf olarak vatandaşla içli dışlıyız. Mansur Yavaş gençlere konaklama sağlayarak, bir tas çorba vererek kandırıyor. Ama görüyoruz ki bir tas çorba ile bu işler yürümüyor. Orta yaşlı vatandaşlarımız zaten kendisinden şikâyetçi. Herkes Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi çakmadığını söylüyor. Belediyecilik bu kadar zor olmamalı.' şeklinde konuştu.Mahalle sakini Duran Güler de, 'Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara'da ne yazık ki kanalizasyon açıktan akıyor. Mansur Yavaş demek kukla demek. 4-5 partinin oyuyla oraya gelen bir adama başka ne denir? Burada akan kanalizasyon bölgede yaşayan vatandaşları perişan etti.Yavaş belediyeye kepçe operatörü olarak işe adam alıyor. Aldığı adam 'ben onu kullanamam' , 'ben büyük kepçeyi bilmiyorum', 'ben masa başı çalışırım' diyor. Utanmasa sekreter isteyecek. Yavaş işe aldığı herkesi torpille alıyor. Belediyede var olan ekibi hep dağıttı. Bugüne kadar 3 tane icraatı yok. Göreve niye geldiği belli değil. Vatandaşa hizmet etmeyecekse orada oturmanın ne anlamı var.' diye konuştu.Mahalle sakini Cengiz Yılmaz da, 'Mansur Yavaş söylemde ileri icraatta geri bir adamdır. 4 buçuk yıldır bir icraatını göremedik. Bütün mahallenin kanalizasyonu patlıyor ama Yavaş buna bir çözüm dahi üretmedi. En ufak yağmurda alt yapımız çöküyor. Korkudan arabalarımızı çıkaramıyoruz. Yazın dışarı çıkamıyorum. Kokudan, sinekten halk perişan oldu. Böyle bir belediye başkanı görmedik. Yıllardır burada kanalizasyon akıyor. Yavaş vatandaşa hizmet etmeye gelmemiş ki. Derdi hizmet olan böyle basit bir sorunu çözmez mi? Mansur Yavaş'a oy verenler verdikleri oya pişman oldular. Önümüzdeki seçimlerde inşallah bu adamdan kurtulacağız' şeklinde konuştu.CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Turgut Altınok, '21 yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'da kanalizasyon açıktan akıyor. Vatandaşlar bu sıkıntıyı Büyükşehir Belediyesine bildiriyor ama herhangi bir netice alamıyor. Acıdır, kanalizasyonun patladığı yer dere gibi akıyor. Kanalizasyonun yakınından geçen insanların istifra ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşa bunu mu reva görüyor? Buradan Ankara Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum! Bir an önce Yükseltepe Mahallesi 2081 caddedeki kanalizasyon sorunu çözün ve vatandaşın mağduriyetini giderin.' ifadelerini kullandı.