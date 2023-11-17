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Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Meclis'te bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
Ekleme: 17.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonun bugünkü toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakanı Bayraktar, geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Gabar bölgesinde günlük 23 bin varil ham petrol ürettiklerinin altını çizen Bakan Bayraktar, bölgedeki üretimi artırmak için sondaj operasyonlarına devam ettiklerini söyledi. Hedefimiz sadece Gabar'da 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşarak yurtiçi üretimimizi toplam günlük 200 bin varilin üzerine çıkar diye konuşan Bayraktar, "Bu da tüketimimizin yaklaşık yüzde 20'sinin kendi kaynaklarımızdan karşılanması anlamına geliyor" dedi.

Bakan Bayraktar, sunumda şunları kaydetti:
Sakarya Gaz Sahası'ndan halihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır.

Artan doğal gaz talebinin karşılanması noktasında; 19 bin kilometre iletim ve 192 bin kilometre dağıtım doğal gaz boru hatlarımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, halihazırda 5,8 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisimiz büyük avantaj sağlamaktadır.

Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bütün ünitelerin faaliyete geçmesiyle ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak, yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının da önüne geçecek" diyerek, "Üzerinde çalıştığımız Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine yönelik teknoloji sahibi ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor

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Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
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