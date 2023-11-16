Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı

Mart 2019'da CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca içme suyuna yaptığı 23 zamla İzmirlinin aile ekonomisine deyim yerindeyse darbe üstüne darbe vurdu.Ocak 2019'da konutlarda, 0-10 metreküp tüketimlerde suyun ton fiyatı KDV hariç 4 lira 81 kuruş iken 2023 yılı Temmuz ayında yapılan son yüzde 43.47'lik zamla bu rakam yaklaşık yüzde 300'lük artışla 20 lira 08 kuruşa yükseldi. Yine konutlarda 21 metreküp ve üstü tüketimlerde suyun ton fiyatı 2019'da 10 lira 72 kuruş iken geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren son zamla bu rakam 48 lira 07 kuruşa çıktı.Bu arada 2019 yılında 0-20 ile 21 ve üstü olmak üzere konutlarda 2 olan kademe sayısı Tunç Soyer'in belediye başkanı seçilmesi ile birlikte 3 kademeye çıkarılarak suya gizli zam yapılmış oldu. İzmirli 2019 öncesine göre daha az su tüketip daha fazla su parası ödemeye başladı.Soyer'in zam yağmurundan sadece konutlar değil konut dışı abonelikler de nasibini aldı. 2019 yılı Ocak ayında kademesiz olan konut dışı aboneliklerde suyun ton fiyatı 11 lira 08 kuruş iken 2023 Temmuz'unda yürürlüğe giren son zamla bu rakam yüzde 800 civarında artışla 96 lira 19 kuruş oldu. Soyer ile birlikte konutlarda olduğu gibi konut dışılar da da kademesiz olan tarife 3 kademe şeklinde yeniden düzenlendi.Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca konu içme suyu zammı olunca İzmirlinin gözünün yaşına bakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlere 4 kala oy kaygısı ile insafa geldi. Zam oranı yüzde 15 ile sınırlı tutuldu. Soyer, Vatandaşın tepkisinin sandığa olumsuz yansımaması için de normal koşullarda 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi gereken yüzde 15'lik zammı 1 ay geriye, aralık ayına çekti.Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun 20 Kasım'da yapılacak genel kuruluna çevrildi. 20 Kasım'daki oturumda yüzde 15'lik zammı öngören tarife değişikliği 2024 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinden bağımsız olarak genel kurulun gündemine gelecek. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa genel kurulda plan bütçe ve tüketiciyi koruma komisyonlarına sevk edilecek olan önerge 27 Kasım'da tekrar toplanacak olan genel kurulda komisyonlardan gelen rapor doğrultusunda tartışılıp karara bağlanacak.Eğer genel kurulda yüzde 15'lik zam önerisi kabul görürse 1 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu KDV hariç 20 lira 08 kuruştan 23 lira 092 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde suyun ton fiyatı 25 lira 67 kuruştan 29 lira 52 kuruşa, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise suyun ton fiyatı 48 lira 07 kuruştan 55 lira 28 kuruşa yükselecek.Konutdışı aboneliklerde ise 0-10 metreküp tüketimlerde suyun ton fiyatı 40 lira 15 kuruştan 46 lira 17 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun ton fiyatı 51 lira 35 kuruştan 59 lira 05 kuruşa, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise suyun ton fiyatı 96 lira 19 kuruştan 110 lira 61 kuruşa yükselmiş olacak.