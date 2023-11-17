Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı
Sakarya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. uyuyan eşi Eyüp B’yi bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B'yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Duman Mahallesi'nde meydana geldi.
EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLADI
Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.'yi uyurken bıçakladı.
BABASINI BOĞMAYA ÇALIŞTI
Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.'yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.'nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.'nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.