Polatlar davasında gerçekler ortaya çıkıyor! Avukatları Ahmet Gün 'sahte faturaları' anlattı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat soruşturmasında ailenin avukatı Ahmet Gün etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyince her şeyi anlattı. Ancak savcılık, itirafları yeterli bulmadı.

Türkiye, fenomenlerin akıbetini merak ediyor.Dilan Polat ve Engin Polat ailesinden başlayan soruşturma, giderek genişliyor ve birçok fenomen mercek altına alınıyor.Bir yandan soruşturma devam ederken bir yanda da Polat ailesinin davasında yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.Son olarak ailenin tutuklu bulunan avukatı Ahmet Gün'ün aldığı karar, dosyayı bir kez daha genişletti.Gün, etkin pişmanlıktan yararlanmak adına itirafçı oldu. Böylelikle aileye ilk vurgun avukatlarından geldi.Bu kapsamda avukat Gün, dün savcının karşısına çıktı. 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.Polat ailesinin sahte fatura çevriminde yer alan bir şirket Ahmet Gün'ün kızına ait. İtiraflarda bulunan Gün, kızına ait firmanın sahte fatura kestiğini de söyledi.İşte Gün'ün ifadesinde yer alan diğer bilgiler…- Tasfiye halindeki 3 şirketin sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalar olduğu ortaya çıktı.- Söz konusu firmaların devrini baba Sezgin Polat aldırdı.- Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat da bilgi sahibidir.Gün, Polat ailesinin şirketlerinden Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, 'Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.' diye konuştu.'Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır'Öte yandan Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde firmalardan birinin bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:'Ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.'Paranın kaynağının yasa dışı bahis ya da kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Gün, gerçeklerin analiz sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.Gün, soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu da ekledi.Ancak alınan bilgiye göre, savcılık Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz buldu ve 'etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayacağı' yönünde görüş oluştu.Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.