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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu sağanak yağmurlu, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum çevreleri ise kar yağışlı. Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli olması bekleniyor.

Ekleme: 17.11.2023 - 09:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul

Bulutlu

16°

Ankara

Bulutlu

11°

İzmir

Kısmen Güneşli

20°

Antalya

Güneşli

21°

Trabzon

Kısmen Güneşli

15°

Bursa

Parçalı bulutlu

13°
Adana

Güneşli

24°
Diyarbakır

Güneşli

18°

Gaziantep

Güneşli

18°

Ağrı

Yağmurlu

10°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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