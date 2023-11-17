Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et!' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!