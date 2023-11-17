  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor

Kriz ve kaosların merkezi haline gelen İYİ Parti, 3-6 Mart krizinden bu yana geçen 9 aylık süreçte ağır bir yıkıma uğradı. Sonu gelmeyen istifa gerekçeleri, partideki politik tutarsızlığın da belgesi oldu. Bu süreçte bazı vekiller HDP ile işbirliğine tepki gösterip partiden ayrılırken, bazıları yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı için istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fevri kararları ise teşkilatları isyan ettirdi. Son 1 ayda il ve ilçe teşkilatlarındaki istifaların sayısı 2 bini aştı.

İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
Ekleme: 17.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
2017 yılında 200 kurucu üye tarafından kurulan İYİ Parti'deki istifa dalgası son 9 ayda ivme kazandı. Akşener'in, 3-6 Mart krizinin ardından altılı masaya dönerek HDP ile işbirliğine 'sessiz onay' vermesi Yavuz Ağıralioğlu'nu partiden kopardı. Partinin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde, birçok skandalın ve usulsüzlüğün yaşandığı temayül yoklamalarına isyan eden Aytun Çıray da parti ile yollarını ayırdı. 28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'den kopan bir diğer isim Ahat Andican oldu.

İSTİFA FURYASI

Yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeleri gerektiğini savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu süreçte istifasını açıklayan ilk isim oldu. GİK üyesi Bahadır Erdem ise CHP ile ittifak yapılmadığı için istifa etti. Yönetim kadrosunun mevcut politikalarını eleştiren ve 'Her şey çöktü, tüm beklentilerim sıfırlandı' diyen Durmuş Yılmaz da partiden ayrıldı.

İHRAÇLAR, GÖREVDEN ALMALAR...

Son dönemde Adnan Beker, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Anıl Arslan ve Mesut Yılmaz gibi önemli isimlerin de istifa ettiği partide ihraçlar ve görevden almalar da gündeme oturdu. 28 Mayıs hezimeti sonrası Akşener'e karşı parti içinde muhalefet oluşturan Günay Kodaz, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan ve İsmet Koçak partiden uzaklaştırıldı. Akşener'in basın danışmanlığını yapan ve en yakınındaki isimlerden olan Murat İde'nin de görevine son verilmesi dikkat çekti.

TEŞKİLATLAR ÇÖKMEK ÜZERE

28 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener'in benimsediği politika ve aldığı kararlar, teşkilatları da ayağa kaldırdı. Son 1 ayda Sakarya, Burdur, Yalova, Amasya, Malatya, Elazığ ve Ankara gibi birçok ilde istifa eden partililerin sayısı 2 bini aştı. Aralarında kurucular ve teşkilat yöneticilerinin de olduğu bu isimlerin istifa gerekçeleri de farklılık gösterdi. Bazı üyeler Akşener'in ittifaksız yerel seçime girme kararı sebebiyle istifa ederken, bazıları ise Akşener'in destek verdiği isimler yüzünden partiden ayrıldı. Bazı ilçe üyelerinin ise Akşener'in verdiği sözleri tutmaması sebebiyle partiden ayrıldıkları görüldü.

YENİ İSTİFALAR KAPIDA

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'e ve ailesine ait banka hesaplarını incelettiği iddiası son haftalarda ortalığı daha da karıştırdı. Akşener'i eleştiren sözleri ile rahatsızlık yaratan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın da partide 'dışlananlar' listesine eklendiği bildirildi. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in partinin mevcut politikalarından rahatsız olduğu iddia edildi. Meclis'teki vekil sayısı erimeye devam eden İYİ Parti'de bu üç ismin de istifanın eşiğinde olduğu öne sürülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir
Küçükçekmece'de binada patlama
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ile daha hızlı tren müjdesi! Seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate düşecek
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
İsrail polisleri Kudüs'te bulunan TRT Haber ekibine saldırdı
CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor