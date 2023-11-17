İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor

2017 yılında 200 kurucu üye tarafından kurulan İYİ Parti'deki istifa dalgası son 9 ayda ivme kazandı. Akşener'in, 3-6 Mart krizinin ardından altılı masaya dönerek HDP ile işbirliğine 'sessiz onay' vermesi Yavuz Ağıralioğlu'nu partiden kopardı. Partinin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde, birçok skandalın ve usulsüzlüğün yaşandığı temayül yoklamalarına isyan eden Aytun Çıray da parti ile yollarını ayırdı. 28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'den kopan bir diğer isim Ahat Andican oldu.Yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeleri gerektiğini savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu süreçte istifasını açıklayan ilk isim oldu. GİK üyesi Bahadır Erdem ise CHP ile ittifak yapılmadığı için istifa etti. Yönetim kadrosunun mevcut politikalarını eleştiren ve 'Her şey çöktü, tüm beklentilerim sıfırlandı' diyen Durmuş Yılmaz da partiden ayrıldı.Son dönemde Adnan Beker, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Anıl Arslan ve Mesut Yılmaz gibi önemli isimlerin de istifa ettiği partide ihraçlar ve görevden almalar da gündeme oturdu. 28 Mayıs hezimeti sonrası Akşener'e karşı parti içinde muhalefet oluşturan Günay Kodaz, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan ve İsmet Koçak partiden uzaklaştırıldı. Akşener'in basın danışmanlığını yapan ve en yakınındaki isimlerden olan Murat İde'nin de görevine son verilmesi dikkat çekti.28 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener'in benimsediği politika ve aldığı kararlar, teşkilatları da ayağa kaldırdı. Son 1 ayda Sakarya, Burdur, Yalova, Amasya, Malatya, Elazığ ve Ankara gibi birçok ilde istifa eden partililerin sayısı 2 bini aştı. Aralarında kurucular ve teşkilat yöneticilerinin de olduğu bu isimlerin istifa gerekçeleri de farklılık gösterdi. Bazı üyeler Akşener'in ittifaksız yerel seçime girme kararı sebebiyle istifa ederken, bazıları ise Akşener'in destek verdiği isimler yüzünden partiden ayrıldı. Bazı ilçe üyelerinin ise Akşener'in verdiği sözleri tutmaması sebebiyle partiden ayrıldıkları görüldü.Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'e ve ailesine ait banka hesaplarını incelettiği iddiası son haftalarda ortalığı daha da karıştırdı. Akşener'i eleştiren sözleri ile rahatsızlık yaratan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın da partide 'dışlananlar' listesine eklendiği bildirildi. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in partinin mevcut politikalarından rahatsız olduğu iddia edildi. Meclis'teki vekil sayısı erimeye devam eden İYİ Parti'de bu üç ismin de istifanın eşiğinde olduğu öne sürülüyor.