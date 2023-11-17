İstanbullular dikkat! Hafta sonu plan yapmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatte 110 km!
"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Kasım ayının sonlarına yaklaşırken vatandaşın yanıtını en çok merak ettiği konulardan oldu. Bir anda soğuyan hava ile birlikte İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı. Hafta sonu plan yapanlar için Marmara bölgesini saat vererek uyaran Meteoroloji pazar günü fırtınanın 90-110 km/saati bulacağını bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu