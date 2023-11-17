İstanbullular dikkat! Hafta sonu plan yapmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatte 110 km!

Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.MARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluEGEAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 19°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 24°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CÇok bulutluKARS °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu