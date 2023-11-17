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İstanbullular dikkat! Hafta sonu plan yapmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatte 110 km!

"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Kasım ayının sonlarına yaklaşırken vatandaşın yanıtını en çok merak ettiği konulardan oldu. Bir anda soğuyan hava ile birlikte İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı. Hafta sonu plan yapanlar için Marmara bölgesini saat vererek uyaran Meteoroloji pazar günü fırtınanın 90-110 km/saati bulacağını bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Ekleme: 17.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat! Hafta sonu plan yapmadan önce bir kez daha düşünün! Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatte 110 km!Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu
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