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İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamları her geçen dakika artarak devam ederken, İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "İnsani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz" diyerek yardım istedi. Erdoğan'dan "Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz" ifadeleriyle bahsedilen mektupta, "Tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" sözlerine yer verildi.

İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Ekleme: 17.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak yardım istedi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün ulaştığı mektupta, 'Korkunç bir acı altındayız. Sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz' ifadeleri yer aldı.

'İnsani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz'
İsrailli esirlerin ailelerinin yazdığı mektuptaki ifadelerin tamamı şu şekilde:
'Ekselansları,

7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

'Bölgenin büyük güçlerinden birinin liderisiniz...'
Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...

Saygılarımızla...'

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