Heyelan riski nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi.Geçen yıl da heyelan yaşanan bölgede Karayolları ekipleri tarafından, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü dün akşam saat 17.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, heyelan riskinin bulunduğu alanda inceleme yaptı.Sabah saatlerinden itibaren Karayolları ekipleri, heyelan riskinin olduğu kısımdan yola sızan çamurlu suyu temizledi.Çalışmaların ardından 17 saat sonra Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, sabah saat 10.00 itibarıyla ulaşıma açıldı.