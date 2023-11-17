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Heyelan riski nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul yönünde Karayolları ekipleri, temizlik çalışmalarını tamamladı.

Ekleme: 17.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Heyelan riski nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi.

Geçen yıl da heyelan yaşanan bölgede Karayolları ekipleri tarafından, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü dün akşam saat 17.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, heyelan riskinin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yola sızan yollar temizlendi

Sabah saatlerinden itibaren Karayolları ekipleri, heyelan riskinin olduğu kısımdan yola sızan çamurlu suyu temizledi.

Yol yeniden trafiğe açıldı

Çalışmaların ardından 17 saat sonra Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, sabah saat 10.00 itibarıyla ulaşıma açıldı.
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