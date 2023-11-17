Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğüde deprem

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 49.02 km uzaklıkta olan depremle ilgili son dakika verileri paylaşıldı. AFAD depremin saat 16.19 sıralarından olduğunu ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini paylaştı. Derinlik ise 6.22 km olarak açıklandı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyururken derinliğini 11.8 km olarak belirtti.