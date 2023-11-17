  • USD: 28,65 - 28,70
  • EURO: 31,08 - 31,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine dijital platformlara yönelik inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda tüketiciyi mağdur eden TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
Ekleme: 17.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine dijital platformlara yönelik inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda tüketiciyi mağdur eden TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon TL idari para cezası uyguladı.

166 MİLYON TL TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattıklarını ve bu kapsamda; ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası verildiğini bildirdi.


Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: 'Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz' uyarısı
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek

İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor