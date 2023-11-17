Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine dijital platformlara yönelik inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda tüketiciyi mağdur eden TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon TL idari para cezası uyguladı.Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattıklarını ve bu kapsamda; ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası verildiğini bildirdi.