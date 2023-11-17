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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya'ya giderek Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Ekleme: 17.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez mesajlarını Avrupa'dan verecek. Gazze diplomasisini sürdüren Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor.

Ankara-Berlin hattında önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin'de bir araya gelecek.

İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.

Göç anlaşması değerlendirilecek

İki liderin görüşmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci görüşülecek. AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Erdoğan Alman mevkidaşı ile de görüşecek

Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.

2023 hedefi 50 milyar dolar

Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli.

Amaç, yıl sonu 50 milyar dolar olan ticaret hedefini en kısa sürede aşmak.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayınlandı.
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