Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez mesajlarını Avrupa'dan verecek. Gazze diplomasisini sürdüren Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor.Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin'de bir araya gelecek.İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.İki liderin görüşmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci görüşülecek. AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapılacak.Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli.Amaç, yıl sonu 50 milyar dolar olan ticaret hedefini en kısa sürede aşmak.Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayınlandı.