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CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakıyor. CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilirken, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel katıldığı bir programda skandal ifadelerle HDP'yi akladı. HDP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." dedi.

Ekleme: 17.11.2023 - 13:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi ittifak için HDP'ye göz kırptı.

CHP’de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP’yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakan Özgür Özel, katıldığı bir programda PKK'nın siyasi uzantısını akladı.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM HDP'DE HEYECAN UYANDIRMIŞ!

CHP'deki değişimin İYİ Parti'nin yanı sıra HDP'de de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

"HDP İLE HİÇBİR SORUNUM YOK"

Teröristbaşı Öcalan'ave terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HDP ile hiçbir sorununun olmadığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti. Seçmenine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ben seçimlerine girmesine izin verilen, Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim."

DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA SELAM GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söylemişti:

"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."
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