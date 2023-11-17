Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağız.Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım. 13 bin Filistinli öldürüldü. Neredeyse Gazze kalmadı. Tevrat'ta bunlar yoktur yapamazsın.Bir borçluluk psikolojisinde İsrail ve Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borcu olanlar rahat konuşamıyorlar.Rehinelerin takası deniyor. Eyvallah biz varız.Gazze'de ateşkesi Türkiye ve Almanya birlikte sağlamalıyız. Böylece bölge ateş çemberinden çıkarılabilir.Hepimizin önceliği ateşkesin sağlanması ve insani yardım akışının sağlanması. Şu ana kadar 10 uçak dolusu insani yardımı gönderdik. En son yine 666 ton gıda sahra hastanesi gibi gönderdiklerimiz oldu. Ama bütün dert akan kanın durmasında.İki devletli çözümün kaçınılmaz olduğu bir kez daha görülmüştür. Amacımız İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşadığı huzurun hakim olduğu bir iklimin oluşmasıdır. Herkesin elini taşın altına koymasını bekliyorum.Sayın Scholz'a misfirperverlikleri için teşekkür ediyorum.Karadeniz tahıl koridorundan gelenin yüzde 40'ı Avrupa'ya 14'ü Afrika'ya ve 14'ü bize geldi.Savunma sanayisinde engelsiz şekilde ilerlenmesi önemli. Terörle mücadelede yakın işbirliği içinde olmalıyız. Nüfusu 3.5 milyona yakın Türk nüfusunun Almanya'da huzur içinde yaşaması temennimizdir.52 senedir Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Vize serbestisi tamamlanıncaya kadar vizlerin de kolaylaştırılmasını da ele alacağız.Gazetecilerden gelen 'Neden İsrail soykırım uyguluyor diyorsunuz?' sorusu üzerine: NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk 5'i içerisinde yer alan bir ülkeyiz. Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de Rusya ile de görüşüyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan tahılı götüren biz olduk. Şu anda da binlerce Filistinliyi İsrail öldürdür. Kiliseleri camileri vuruyor. Ben müslüman olarak tavır koyuyorum. Siz neden koymuyorsunuz?Eurofighter konusu: Eurofighter konusunda da sadece Almanya yok savaş uçağı üreten. Türkiye önde gelen ülkelerden biridir İnsansız hava uçakları konusunda. Bir basın mensubu olarak bizi böyle sorularla tehdit etmeyin. Sorular insani olsun, vicdani olsun. Cevaplarını da biz size o şekilde verelim.Scholz şunları söyledi: Biraz sonra Ortadoğu'da neler yapacağımızı konuşacağız.Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim.Gazetecilerden gelen soru üzerine: İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır.