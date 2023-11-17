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Ankara'da camide uygunsuz fotoğraflar çeken 2 sanık beraat etti

Başkent'in en büyük camisi olan Kocatepe Camii'nde yapılan çekimdeki uygunsuz karelere ilişkin soruşturmada sanıklar, bugün hakim karşısına çıktı. "Çekimleri camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık" ifadelerini kullanan iki şahıs, davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Ekleme: 17.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da camide uygunsuz fotoğraflar çeken 2 sanık beraat etti
Son zamanlarda sosyal medya üzerinden dini değerler sıkça hedef alınıyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz aylarda Ankara'da yaşandı.

Başkent'in en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde yapılan fotoğraf çekiminde, uygunsuz kareler gündem oldu.

Gözaltına alındılar

Ardından savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı.

Paylaşımda bulunan yönetmen Bilal K. ile fotoğraflarda poz veren Ezgi C., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkili, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ezgi C. ve Bilal K.'nin 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan ayrı ayrı 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'Asıl amacımız, İslam dininin hoşgörüsünü ortaya koymaktı'

Ankara'da camide uygunsuz fotoğraflar çeken 2 sanık beraat etti

Ezgi C., özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Hazırlık çekimi aşamasında herkes bizi gördü ancak uyarı almadık. Asıl projeyi tamamlayacağımız gün, cuma namazından birkaç saat sonra tekrar gittiğimizde çekimleri gerçekleştirdik. Cemaat vardı, güvenlik vardı ama yine bir uyarı almadık. Fotoğrafları, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdiler, ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesi ile çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Bu olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık. Asıl amacımız, İslam dininin hoşgörüsünü ortaya koymaktı.

'Camiyi mimariden dolayı seçtik'

Ezgi C. ayrıca fotoğraflarda sadece manken olarak yer aldığını ve Bilal K.'nin yönlendirmesi ile hareket ettiğini savunarak, camiyi de mimarisinden dolayı Bilal K'nin seçtiğini söyledi.

'Çekimleri camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık'

Bilal K.'nin savunması ise şöyle:

Sürekli camiye baktığım için dedim ki 'Kocatepe'de de çekim yapabilirim.' Ezgi'nin de kendine has bir tarzı vardı, giyiniş tarzı farklıydı. Bunu Kocatepe Camii'yle bağdaştırmak istedim. İslam dinine karşı bir durum var ve bundan rahatsız oldum. Herkesin camiye girebileceği, caminin huzur bulunacak yer olduğunu anlatmak amacıyla fotoğraf çekimi yapmak istedim. Çekimleri camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık. Kesinlikle dini değerleri aşağılamak amacıyla hareket etmedik.

Beraat ettiler

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suç işlemek kastı ile hareket etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Hakim, savcıya katılıp, sanıkların beraatine hükmetti.
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