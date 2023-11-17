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AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!

İzmir Büyükşehir Belediyesinin metro ve tramvay işletmeciliği yapan şirketi İzmir Metro A.Ş’ye ait metro vagonu önceki gün Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak peron duvarına çarptı. 3 Kişinin yaralandığı kazada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi kaza yapan vagonun hangara çekilerek incelemeye alındığını açıkladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı kazanın raylarda bakım yapılmamasından kaynaklandığını öne sürüp: “Raydan asıl çıkan ‘CHP Belediyeciliği’ İzmir Metrosu'nda felakete teğet geçen kazanın sebebine bakınca, asıl raydan çıkanın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu açıkça görünüyor!” dedi.

AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
Ekleme: 17.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
İzmir'in Bornova ilçesinde Sanayi Metro İstasyonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay yolcu taşımacılığı yapan şirketi İzmir Metro A.Ş'ye ait metro aracı raydan çıktı. Raydan çıkan metro aracı peron duvarına çarptı. Kazada şans eseri ölen olmazken 3 kişi yaralandı. Milyonlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.

SAYGILI AÇIKLAMA YAPTI

Metro aracının raydan çıkmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert eleştirilerde bulundu.

AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!

UZUN SÜREDİR RAYLARDA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞ

Büyükşehir Belediyesi'nin raylarda uzun süredir bakım onarım çalışması yapmadığını iddia eden Saygılı, belediyeyi insanların canını tehlikeye atması üzerinden eleştirdi.

AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!

RAYDAN ASIL ÇIKAN CHP BELEDİYECİLİĞİ

Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Raydan asıl çıkan 'CHP Belediyeciliği' İzmir Metrosu'nda felakete teğet geçen kazanın sebebine bakınca, asıl raydan çıkanın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu açıkça görünüyor! Rayların uzun süredir bakım ve onarımını yapmayarak can pazarına tezgah açanların; sefer sayısı ve yolcu yüküne paralel denetimler yapmayanların bir türlü başlanamayan ya da bitmeyen projelerini geçtik! Mevcut işleyişin sorumluluklarını yerine tam getirsinler, önlemlerini alsınlar yeter! Metro kazasından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden esirgesin.' Dedi. Saygılının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Başkan Soyer'e tepki gösterip belediye hizmetlerinin yetersiz olmasından yakındı.

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AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
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