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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Ekleme: 16.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de güvenlik güçlerince, 3 gün önce Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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