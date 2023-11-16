Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Edirne'de güvenlik güçlerince, 3 gün önce Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.