Yaşar Güler açıkladı! 11 ayda bin 868 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlıkların sunumu devam ediyor.Komisyonun bugünkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığının sunumu gerçekleştirildi.Bakan Yaşar Güler, yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.İşte öne çıkan konu başlıkları…'(Kaçak göçmenler) Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmek bunlar ak gezen olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır.Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.(Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır.'