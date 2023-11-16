Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıEDİRNE 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 25°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKAYSERİ 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevreleri ile öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ARDAHAN 12°CÇok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurluERZURUM 12°CÇok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurluMALATYA 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıVAN 13°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMARDİN 16°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA 19°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı