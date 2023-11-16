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Kocaeli'de servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Ekleme: 16.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 13 yaralı
Kocaeli'deki kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi geçişindeki Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E idaresindeki 62 T 0045 plakalı taksi çarpıştı.


9 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Bir süre bölgede araç yoğunluğu oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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