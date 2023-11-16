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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...

CHP, tarihi bir kurultaya tanıklık etti. 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yenildi. Görevi bırakır bırakmaz kolları sıvadı, kendine bir ofis tutup yeni koltuğuna yerleşti. Burada kendini destekleyen isimleri ağırladı hatta "Ekrem'e dikkat edin" diyerek öğüt bile verdi. TBMM'de ise Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında gerilim hayli yüksekti: Yan yana gelmiyorlar!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Ekleme: 16.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkez, kriz merkezi haline geldi. Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, kurultayda da devam etti. Parti, Kemalciler ve değişimciler olmak üzere bölünürken kurultay, sürpriz bir şekilde bitti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...

TÜM ADAMLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Özgür Özel'e yenildi! CHP'de yeni dönem başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin görevden alınması, yerlerine ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirilmesi dikkat çekti.

OFİSİ O İSİMLERE YAKIN SEÇTİ

Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf kuracağı iddia edildi. Görevden ayrılır ayrılmaz çalışmalara başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen ofisini 8'li koalisyon ortaklarına en yakın nokta olan Mustafa Kemal Mahallesi'nde seçmesi dikkat çekti.

Kiralık olan çalışma ofisinin dubleks ve üç odasının bulunduğu, Kılıçdaroğlu'nun buradan parti çalışmalarını da yönlendireceği de söylendi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...

OFİSİNDE PARTİLİLERİ AĞIRLADI

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde CHP'de kendisini destekleyen isimleri ağırladığı da iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...

EKREM İMAMOĞLU UYARISI!

Hatta öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilileri Ekrem İmamoğlu konusunda uyardığı ve 'Partiyi Ekrem'e bırakmayın' diye tembihlediği dile getirildi.

Öte yandan kurultay geride kalmasına rağmen CHP içindeki gerilim bitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ile Genel Başkan Özgür Özel'in arasının açık olduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...

YAN YANA BİLE GELMİYORLAR

Hatta TBMM'de CHP'nin devam eden oturma eyleminde gündüz nöbetlerini Özgür Özel'i destekleyen vekillerin tuttuğu, gece nöbetlerinin ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine tutturulduğu iddia edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
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