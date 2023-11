İyi Parti'de sular durulmuyor: Meral Akşener 'defolup gitsinler' dedi

Genel seçimlerin CHP ile birlikte en büyük kaybedenlerinden olan İyi Parti'de kazan kaynıyor.Geçtiğimiz günlerde önce Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.Hatipoğlu'nun ardından İyi Parti bu kez de Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifalarıyla sarsıldı.Bu isimler sonrası son olarak 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'den de manidar bir paylaşım geldi.Yaptığı paylaşımla İyi Parti'den istifa sinyali veren Erel, “Gitme vakti geldiyse, kaldığın her an ziyandır.” ifadelerini kullandı.İstifaların karıştırdığı İyi Parti'de yaşananlar bununla da sınırlı değil.Son olarak İyi Parti'de konuşulan yeni iddianın ise Genel Merkez'deki sabit telefonların gizlice dinletildiği olduğu öğrenildi.Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suların durulmadığı İyi Parti'deki krizi kaleme aldığı yazısında Genel Başkan Meral Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” şeklinde bir ifade kullandığını yazdı.Sabit telefonlar dinleniyor: Milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi de varİyi Parti'de sabit telefonların da dinlendiği yönünde iddialar olduğunu aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İyi Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.Son olarak geçen hafta Ümit Dikbayır'ın Akşener tarafından ‘banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle maddi ilişki kurmak'la itham edildiğini yazan Saymaz, Dikbayır'ın bu yazıdan sonra suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdiğini aktardı.Saymaz, “Dikbayır, gelecek haftaya kadar bekleyeceğini, gelişme olmadığı takdirde savcılığa başvurarak, iddiaların incelenmesini isteyeceğini ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye dilekçe vereceğini ifade ediyor” dedi.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, 'Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur' ifadelerini kullandı.Akşener'in sözleri İyi Parti içerisinde yaşananlara adeta ışık tutarken tepki dolu ifadelerin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a yönelik olduğu öne sürüldü.Bu durum üzerine Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.Hem partiye hem de savcılığa başvurarak, soruşturma açılmasını isteyeceğini belirten Dikbayır, 'Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.Dikbayır'ın yanı sıra Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın ise Akşener'in aleyhince ve özel kalemi hakkında konuştuğunu iddia etmişti.Öte yandan Poyraz'ın AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülmüştü.Poyraz, “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Üzerine alınacak bir durum yok” demişti.TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İyi Parti'nin Ankara'da bir merkezden yönetildiğine dair iddiayı gündeme getirmişti.Gürel, bu isimlerin Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Adnan Beker, Uğurhan Tiryaki ve bazı partililer olduğunu aktarmıştı.Gürel'in konuya ilişkin şunları söylemişti:'Bütün bu İyi Parti'de olan biten her şeyin Ankara'da bir merkezden bir ofisten yönetildiğine dair iddialar var. Sayın Akşener'in de bu iddialarla ilgili bilgilendirildiği ve bu iddiaların çok güçlü bir şekilde İyi Parti'nin zirve yönetiminde kale alındığıyla ilgili bilgiler var. Uğurhan Tiryaki'nin ofisinde Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Adnan Beker ve partinin bazı isimleri bir araya gelerek bu ofiste Genel Merkez ve Sayın Akşener'in aleyhinde konuşmalar yaptığı iddia ediliyor.'