İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...

Seçimler bitti ancak muhalefette kavga bitmedi. İYİ Parti'de kriz zirveye yerleşti.HDP/PKK'nın ortak olduğu masadan önce ayrılan ancak üç gün sonra geri dönen Meral Akşener'e parti içinde tepki iyice kendini belli etti. Düşen oy oranları, parti tabanını rahatsız etti. Milletvekillerinden para alındığı, Meral Akşener'in hesaplarının gizlice inceletildiği iddialarının gündemden düşmediği İYİ Parti'de istifalar birbiri ardına geldi.İstifaların karıştırdığı İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için 'Defolup gitsinler!' dediği iddia edildi!Kaosun yaşandığı partide, istifa dalgası devam etti. Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. Geçen hafta İyi Parti'den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem istifa etmişti.Adnan Beker, istifasını sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima 'önce ülkemin, önce milletimin menfaati' dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü. Bu vesileyle, Ülkemizin her yerinden, her kesiminden bir araya gelen yol arkadaşlarımızla birlikte İYİ Parti'yi kurduk. 25 Ekim 2017'den beri İYİ Parti'nin başarısı için gece gündüz demeden, var gücümle, her alanda mücadele ve emek verdim. Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Ankaralı Hemşehrilerim, Ankara'mızda yaşayan başta siz değerli Ankaralı hemşehrilerimin ve esnaflarımızın olmak üzere bana gelen tüm talepleri gücüm yettiğince dile getirmek, mümkün olduğunca yerine getirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim. Çok şükür görevimi büyük bir özveriyle yerine getirdim. Dört yıllık görev sürem boyunca 200 binden fazla vatandaşımızı ve partilimizi ABB İYİ Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Sokağa indik; Ankara'mızı mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. İlçe ilçe Ankara'mızın problemlerine doğrudan temas ettik. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Grup Başkanvekilliği görevimden ayrıldıktan sonra İYİ Parti üyelerimizin yüksek teveccühü ile temayül yoklamasında 3 bin 632 oy alarak, parti içi rekorla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldum. Partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile beraber soluksuz bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim bölgemde İYİ Parti'nin oyunu hep birlikte artırdık. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Esnaf Birliklerimiz , Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldik. Taleplerini TBMM çatısı altında dile getirdik; soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri verdik. Bu zamana kadar, başta Ankara'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hizmet olmak üzere, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştım. Bu süreçte benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Hemşehrilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk Milleti'ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim.Saygılarımla.Ankara Milletvekili ADNAN BEKER