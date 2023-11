HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek

Scholz, bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:'İsrail bir demokrasidir. Bu da çok açık şekilde ortaya konulmalıdır ve bu konuda da hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca her görüşmemizde ve her fırsatta bunun bizim görüşümüz olduğunu vurgulayacağız. Bu arada İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde de buna göre hareket etmektedir. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar saçmadır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur.'Bunun üzerine HRW, sosyal medya hesabından, Scholz'un bu sözlerini alıntılayarak, 'Başbakan Scholz, İsrail hükümeti uluslararası hukuka uygun hareket etmiyor. Gazze'deki 2,2 milyon insanın elektrik ve suyunu kesmiş ve hastaneler de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir.' paylaşımında bulundu.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.