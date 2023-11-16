Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı bitkilerin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak öyle bir tanesi var ki 1 kaşığı bütün vücuda yetiyor. İşte antibiyotik özelliği taşıyan ve dağlarda kendiliğinden yetişen o bitki...Kan yapıcı pekmezlerin başında andız pekmezi geliyor. Hastalıkların baş düşmanı olan andız pekmezi kandaki hücre yapısını güçlendirerek kansızlık sorununu ortadan kaldırıyor.Andız, ardıç ağaçlarındaki küçük tohumlardır.Kansızlığı önler: Yüzyıllar önce şifası keşfedilen andızdan elde edilen pekmez özellikle balgam ve kuru öksürüğe birebir fayda sağlar. Akciğerlerdeki virüsleri söküp atan andız içeriğinde çok güçlü C vitamini barındırır.Eski çağlarda andız kaynatılıp gut hastalığının gelişmemesi için tüketilirdi. Hücreleri hızla yenileyen andız pekmezi kökleri güçlendirir. Saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar bir çok fayda sağlar.Vücut içindeki toksinlenmeyi azaltır. İltihabı idrar yoluyla söker atar. Kan dolaşımını düzenleyerek akciğer ve karaciğeri temizleme işlemine destek olur.Kalp ve damar hastalıklarının nüksetmesini önler. Özellikle aile öyküsünde kalp hastası olanların bol bol tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.İçerdiği doğal şekerler, andız pekmezini enerji verici bir besin yapar. Özellikle sporcular ve enerjiye ihtiyaç duyan kişiler için iyi bir tercih olabilir.Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği kalsiyum ve fosfor, kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için kemik gelişimi ve korunması açısından önemlidir.Öksürüğe iyi gelir. Andız pekmezi öksürüğü çok iyi gelir. Her gün 1 kaşık yediğinizde gribal enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik etkisi görür. Soğuk algınlığı, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu sorunlarına iyi gelir.