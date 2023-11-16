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Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamın en büyük finansörü olan ABD, İsrail'e koşulsuz desteğini her geçen gün biraz daha artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden sözde ateşkes çağrısında bulunurken bir yandan da İsrail yalanlarına açık açık destek çıkıyor. Geçtiğimiz gün hastane basan İsrail ordusunu aklama yarışına giren Biden, teyit edemediğini söylemesine rağmen İsrail askerinin hastane basmadığını savundu. Orta Doğu'nun yanı sıra Asya'da kriz çıkaracak sözler sarf eden Biden, İsrail'in Gazze saldırılarının ne zaman duracağına ilişkin soruya yanıt verdi. ABD askerlerinin bölgeye gidip gitmeyeceği konusunda bilgi verdi.

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış
Ekleme: 16.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın en büyük finansörü olan ABD'de kriz üstüne kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Pentagon belgeleri açığa çıkmış, ABD'nin İsrail'e günaşırı silah sevkiyatı yaptığı deşifre olmuştu. Bebek katliamına finansörlük yapan ABD'de kongrede isyan bayrağı açılırken Biden'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün 'nihai cevap' olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi. Filistin meselesinde nihai cevabın iki devletli çözüm olduğunu İsraillilere, Netanyahu'ya ve kabinesine ilettiğini belirten Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğini kaydetti.

NE ZAMAN DURACAK?

Biden, '(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ne zaman duracak? Bence Hamas artık İsraillileri öldürme, taciz etme ve onlara korkunç şeyler yapma kapasitesine sahip olmadığında duracak.' şeklinde konuştu.

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

ABD ASKERİ İSRAİL'E GİDECEK Mİ?

ABD Başkanı, esirler için her şeyi yapacaklarına ancak bunun ABD askerlerini bölgeye göndermek anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

Toplantıda bir gazeteci, Biden'a, önceki gün yaptığı 'Hastaneleri korumalıyız.' açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesini basmasının 'gerekçeli olup olmadığını' sordu.

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

'İSRAİL HASTANEYİ BASMADI'

Biden, bunun üzerine, hastanenin 'karargah' olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, 'Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu.' iddiasında bulundu.

İsrail'in yaptığını 'baskın' olarak nitelemeyi reddeden Biden, 'İsrail (hastaneye) büyük sayıda askerle gitmedi, burayı basmadı, her şeyi dağıtmadı. Sadece silah taşıyan askerlerle buraya girdi.' ifadelerini kullandı.

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

SÖZDE KANITLARI AÇIKLAYAMADI

Bunun üzerine bir gazeteci, Biden'a 'Hamas'ın Şifa Hastanesinin altında karargahı olduğuna dair ABD'nin ne tür kanıtlar gördüğü hakkında detay verebilir misiniz?' diye sordu.

Biden ise 'Hayır söyleyemem. Bunu size söylemeyeceğim.' yanıtını verdi.

Gazetecinin 'Bildiklerinizin doğruluğu konusunda emin misiniz?' sorusu üzerine ise Biden, 'evet' dedi. Biden, İsrail'in hastane baskınına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Özür dilerim, bugün biraz meşguldüm ama her şeyi görmedim. Ama gördüğüm şu ki bunu henüz teyit edemedim, ekibimden bunu yanıtlamasını istedim. Ancak (Şifa Hastanesinde) olan, oraya kuvözler getirildi. Hastanedeki insanlar için başka yardımlar getirildi ve doktorlara verildi. Bana doktorlar ve hemşirelere zarar görmemeleri için bir fırsat sunulduğu söylendi.'

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İSYAN BAYRAĞI AÇILDI

ABD Temsilciler Meclisinin 24 Demokrat üyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı 'derin endişelerini' vurgulayarak, ABD Başkanı Joe Biden'ı 'ateşkes çağrısı yapmaya' davet etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de 'çok ciddi insan hakları ihlalleri' olduğuna dikkati çekti.

Çatışmaların hemen durmaması halinde daha çok sivilin yaşamını yitireceği belirtilen mektupta, ayrıca bu durumda ABD'nin Orta Doğu'da silahlı gruplarla çatışmaya sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Mektupta, çocuk haklarına işaret edilerek, bir silahlı çatışmadaki tüm tarafların çocukları koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

ABD'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların sahadaki etkisinin çok az olduğuna değinilen mektupta, 'Bir an önce çatışmaların ve bombardımanların durmasını ve Filistinli sivillere ihtiyaç duydukları yardımın ulaştırılmasını talep ediyoruz.' ifadesi kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışmasında askeri bir çözüm olmadığına işaret edilen mektupta, Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı net tutum sergilemeye davet edildi.

Mektupta, 'Başkanın açık bir stratejik planı olmadığını göz önüne alarak, bir ateşkes yoluyla bölgedeki gerginliğin azaltılması için daha çok çaba harcanması ve uluslararası insani yardım kuruluşları dahil bölgedeki aktörlerle daha çok iletişim içinde olunmasını talep ediyoruz.' ifadesine yer verildi.


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