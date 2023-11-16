Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı son dakika açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha sert tepki gösterdi. "Gazze’deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici." diyen Bakan Fidan, "Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batıyı, Gazze’de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in katliamlarına ve Batılı ülkelerin buna açık açık destek vermesine tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarına 'utanç verici' diyen Bakan Fidan, Batılı ülkelerin sessizliğine sert sözlerle karşı çıktı. 'Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum.' İfadelerini kullanan Fidan buna sessiz kalmanın dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlı olduğunu dile getirdi.Bakan Fidan: Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batıyı, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum.'İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır'