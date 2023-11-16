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AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler

AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef büyükşehir belediyelerini kazanmak.

AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
Ekleme: 16.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor.

Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.

AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler

150 BİN KİŞİ İLE TEMAYÜL

150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması yapılacak. Burada partililere 'Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz' diye sorulacak. Böylece teşkilatların mevcut başkan ve yeni adaylar ile ilgili görüşmeleri alınmış olacak.

AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler

KANAAT ÖNDERLERİ VE STK'LAR

Türkiye genelinde AK Parti teşkilatları kanaat önderleri, STK'ların görüşlerini de alıyor. O bölgede öne çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda milletvekilleri ile de görüşülüyor.

VERİLER HAVUZDA TOPLANACAK

Tüm bunlar bir havuzda toplanacak. Başkan Erdoğan bu verileri de dikkate alarak belediye başkan adaylarını belirleyecek.

AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler

ÜÇ DÖNEM KURALI

İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunların büyük bölümünün değiştirilmesi bekleniyor.
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AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
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