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6 yıldır aranıyordu... Sözde “mahrem imam” yakalandı

İstanbul Emniyeti, bir FETÖ firarisini daha yakaladı. FETÖ’nün sözde Kırklareli İl İmamı Hakan A, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı. 6 yıldır aranan ve FETÖ içerisinde “Mahrem İmam” pozisyonunda olduğu ifade edilen Hakan A. tutuklandı.

Ekleme: 16.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
6 yıldır aranıyordu... Sözde “mahrem imam” yakalandıİstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün FETÖ firarilerine yönelik tiziz çalışmalarının ardından FETÖ firarilerine peş peşe seri operasyonlar düzenleyen ve son 2 aylık sürede 16 FETÖ firarisini yakalayıp tutuklatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir FETÖ firarisini daha yakaladı. FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde sözde Kırklareli İl İmamı olan ve 6 yıldır 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan Hakan A'nın, iddialara göre irtibatlı olduğu FETÖ mensuplarına 'Signal Private Messenger' isimli uygulamayı kullanmaları talimatını verdiği, aynı uygulama üzerinden canlı olarak irtibat kurduğu FETÖ üyeleriyle 'Sohbet' adı altında örgütsel içerikli bazı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Geçmişte FETÖ içerisinde 'İlçe İmamı' ve sözde 'Artvin Sorumlusu' olarak da faaliyetler yürüttüğüne ilişkin 7 farklı beyan bulunan ve FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yoğun bir şekilde telefon irtibatı olduğu tespit edilen Hakan A'nın İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi.

6 yıldır aranıyordu... Sözde “mahrem imam” yakalandı

'MAHREM İMAM' POZİSYONUNDA...

Hakan A'nın örgütsel içerikli toplantılar yapmak üzere FETÖ üyeleri ile birlikte aynı tarih ve aynı saatlerde bazı otellere sıklıkla giriş ve çıkış yaptığı da saptandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; fiziki olarak takibe aldıkları Hakan A'yı Beylikdüzü İlçesi'nde saklandığı adrese giriş yapmak isterken yakaladı. Hakan A'nın gözaltı esnasında kapatmaya çalıştığı cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. FETÖ içerisinde 'Mahrem İmam' pozisyonunda olduğu ifade edilen ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Hakan A, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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