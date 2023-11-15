Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DHKP-C, 1'i PKK/KCK, 11'i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 70 kişiyi gözaltına aldı.