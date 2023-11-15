Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı istemeynlerin tercihi olan günlük evleri kiralam istiyorlar. Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisi ile konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi. Antalya'da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ev kiraları, 8 kat arttıKira fiyatlarındaki yükseliş sonrası bazı ev sahipleri yaşadığı konutta kullanmadığı odayı, bazıları kullanmadığı konutu, bazıları da kiraladığı konutu başkalarına gündelik fiyata kiralamaya başladı. Konut fiyatlarındaki hareketlilik, emlak sektörünü de olumsuz etkiledi. Emlakçıların kiralık ev arayanlara konut temin etmekte zorlandığı süreçte, 'ayakçı' diye tabir edilen yetkisiz kişiler, emlakçılık faaliyetine başladı.Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte odaya kayıtlı 6 bin esnaf olduğunu ifade ederek '3 bin civarında yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin 'ayakçı' diye tabir edilen satış ve kiralamalarda aracılık yapan var. Bunlar kendi aralarında sosyal medya ağıyla alışveriş yapıyor. Dolandırıcılık, kandırma gibi konularda her gün 20-30 şikayet alıyoruz. Şikayet edilen kişileri incelediğimizde odamıza ve maliyeye kayıtlı olmadığını görüyoruz. Yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle kayıt dışı ekonomi oluştu. Herkes vergisini ödemeli. Bunlar vergi ödemeden çalışıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yasa, kayıt dışı ekonomiyi önleyecektir. Denetleme yapılması lazım. Kayıt dışı ekonominin engellenmesi ve güvenlik açısından yasayı çok önemli buluyorum' dedi.Günübirlik ev kiralama yöntemi nedeniyle kiralık ev stokunun azaldığı, komşuluk ilişkileri, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, evi kiralayanın başkasına kiralaması gibi sorunlar yaşandığını anlatan Gündüz, bu yöntemle konaklama biçiminin turizm sektöründe de yeni bir iş modeli oluşturduğunu ifade etti. Gündüz, ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisi ile konutlarını günübirlik kiralamasının turizmde kayıt dışı ekonomiye, emlak sektöründe yetkisiz kişilerin sayısının artmasına neden olduğunu vurguladı. Gündüz, konut satın alan yabancıların da evleri kendi ülke vatandaşlarına kiralamasının, bazı bölgelerde kiralık ev fiyatlarını artırdığını söyledi.Günübirlik ev kiralama yönteminin yaygınlaşması ile yaşanan sorunların çözümü için yasal düzenleme yapıldığını kaydeden Gündüz, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanunun 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacağını belirtti. Kanun hakkında bilgi veren Gündüz, 'Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak' dedi.