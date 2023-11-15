''Temiz'' dedikleri Körfez'le ilgili vahim gerçek ortaya çıktı: Rakamlar arasında dağlar kadar fark var!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra İç körfezde denize girip yüzeceğini söyledi. Mavişehir'de ise denizin kirliliği ve beraberinde gelen pis koku halkı usandırdı. Kıyıya balıkların vurması kameralara yansıdı.İzmir Mavişehir'de balıkcılık yapan balıkçı Kadir Tikankuş ise karşılaştığı manzarayı şu şekilde anlattı:'14/11/2023 tarihinde iş arkadaşlarımızla beraber daha önce gittiğimiz balık tutma alanına gittiğimizde büyük bir şokla karşılaştık. Zaten arabadan iner inmez koku burnumuza geldi bir şeylerin iyi gitmediğini anladık. Sonrasında kıyıya vuran levreklerii gördük, az daha yürüdüğümüzde büyük bir vatoz gördük o da aynı şekilde ölmüş ve kıyıya vurmuşİzmirin körfez bölgesine kıyı balıkçılığı çok kötü vaziyette. Bayraklı bostanlı heryer pislik içerisinde, yazın sıcaktan kışın ise en ufak yağmur da bile ağır kokular çıkıyor ortaya' dedi.Pis koku ve körfez kirliliğine ilişkin şikayetlerin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, önce Valilikten 'olur' aldı. Ardından da iç körfezdeki su kalitesini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İnciraltı Özdilek AVM açıkları, Alsancak Liman ve Çiğli'de faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisinin yaklaşık 2 kilometre açığından su örnekleri alıp analiz için akredite laboratuvarlara gönderdi.İZSU Genel Müdürlüğü'nün Balçova Özdilek açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adet üstü olarak tespit edildi. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam sağlık müdürlüğünün yaptırdığı analizde diğerleri gibi 1000 üstü olarak tespit edildi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi açıklarından alınan su numunesinde de diğerleri gibi kolibasili adedi binin üstü olarak belirlendi. Laboratuvar deniz suyundaki kolibasili adedini 1000'e kadar ölçebildiği için miktarının 1000'in ne kadar üstünde olduğu tespit edilemedi.AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün Körfez'le ilgili denetim raporunu paylaşmıştı. Saygılı,“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nin tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte! Dış körfez - iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer; Izmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır” dedi.