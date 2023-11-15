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Sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 15.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan' operasyonları kapsamında sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik sınır bölgelerinde 3 gün boyunca 'Kalkan' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda ayrıca 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ve polis ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, 'Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir' dedi.

Sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçısı yakalandı


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