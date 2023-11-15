  • USD: 28,62 - 28,67
  • EURO: 31,09 - 31,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muş’ta HDP önündeki evlat nöbeti 123’üncü haftaya girdi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 123 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Ekleme: 15.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Muş’ta HDP önündeki evlat nöbeti 123’üncü haftaya girdi
HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.

Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. 2 yıldır eylem yaptıklarını ifade eden Ayten Koçhan, eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. Evladının peşinde olduğunu ifade eden Ayten Koçhan, 'Biz PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yeter analar-babalar ağladı. Onların çocukları güzel yerlerde, bizimkiler dağların başında' dedi.

Oğlu Ersin'e seslenen Koçhan, 'Gelin devlete teslim olun. Yolunuz yol değil, siz neyin peşindesiniz. Bu Türk-Kürt davası değil, bu Amerika davasıdır' diye konuştu. 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan isimli anne de oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak şöyle konuştu: 'Ben çocuğumu HDP, PKK'dan istiyorum.

Oğlum ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil. Dağda ne yapıyorsunuz. Bu boş bir davadır. Kiminle çatışıyorlar, amaçları nedir. Gelsinler devlete teslim olsunlar.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor
İsrail'den Lahey'e gizli not! Gazze’deki vahşetin perde arkası: Kanlı strateji…
Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek
Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Gözünü kan bürümüş İsrail ordusu yeni katliam için Şifa Hastanesi'nde: Bombardımanın ardından operasyon başlattı
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor