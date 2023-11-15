Muş’ta HDP önündeki evlat nöbeti 123’üncü haftaya girdi

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. 2 yıldır eylem yaptıklarını ifade eden Ayten Koçhan, eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. Evladının peşinde olduğunu ifade eden Ayten Koçhan, 'Biz PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yeter analar-babalar ağladı. Onların çocukları güzel yerlerde, bizimkiler dağların başında' dedi.Oğlu Ersin'e seslenen Koçhan, 'Gelin devlete teslim olun. Yolunuz yol değil, siz neyin peşindesiniz. Bu Türk-Kürt davası değil, bu Amerika davasıdır' diye konuştu. 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan isimli anne de oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak şöyle konuştu: 'Ben çocuğumu HDP, PKK'dan istiyorum.Oğlum ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil. Dağda ne yapıyorsunuz. Bu boş bir davadır. Kiminle çatışıyorlar, amaçları nedir. Gelsinler devlete teslim olsunlar.'