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Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti

Henüz 16 aylık olan Melisa, Gazze’yi yerle bir eden katil İsrail ordusunun uyguladığı soykırımın en bariz örneği. Omurgasına şarapnel saplandığı için felç olan Melisa’nın ailesinden 68 kişi, bombalı saldırılarda katledildi

Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekleme: 15.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
İsrail, dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yapıyor. Masum bebekleri, sivilleri katlediyor, aileleri yok ediyor... Gazze'deki sivillerin aileleriyle birlikte bütün hatıraları da yok ediliyor. İşgal ordusu, hayatta kalabilen Filistinlilere ise asla unutamayacakları derin acılar ve travmalar bırakıyor. İsrail'in büyük bir acı bıraktığı Gazzelilerden biri de küçük Melisa.

AİLESİYLE UYKUDAYKEN
İşgal ordusu, geçtiğimiz günlerde 16 aylık Melisa Joudah ve ailesinin yaşadığı dört katlı evi vurdu. O anlarda Melisa ve ailesi uykudaydı. Daha yeni yeni yürümeye başlayan Melisa, enkazdan çıkarılırken tamamen hareketsiz ve sessizdi. Küçük kızın öldüğü sanıldı. Ancak şarapnel parçaları Melisa'nın omuriliğine saplandığı için hareket edemiyordu.

Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti

'GELECEĞİ ACI DOLU OLACAK'
Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi ortopedi bölümü başkanı Dr. Ayman Harb'a göre Melisa'nın acilen yurt dışında tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Küçük kızın omurunda çok sayıda şarapnel parçası olduğunu ve omuriliğinde kırıklar olduğunu belirten Harb, Melisa'nın göğüsten aşağısının felç olduğunu dile getirdi.

Harb, Melisa'nın enfeksiyon ve komplikasyon riski altında olabileceğini ve bunun da çoklu organ yetmezliğine yol açabileceğini kaydetti. 'Şu anda tıp kitaplarımızda hiç görmediğimiz vakalar üzerinde çalışıyoruz' diyen Harb, küçük kızın geleceği için ise 'Açıkçası onun geleceği acılarla dolu olacak. Hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirecek' ifadelerini kullandı.

Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti

'O ELİMDE KALAN TEK ŞEY'
Melisa, İsrail saldırılarında 68 aile üyesini kaybetti. Saldırılar başladığında annesi 9 aylık hamileydi. Anne ve ikizleri enkaz altında ölü bulundu. Şu anda Deir el-Balah'ta teyzesi Yasmeen ile birlikte olan Melisa, daha iyi bir tedavi için Gazze'den Mısır'a gitmek için onay bekliyor. 'O elimde kalan tek şey' diyen teyze Yasmeen, tek isteğinin Melisa'nın yürümesi olduğunu dile getirdi.
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Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
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