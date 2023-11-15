Mardin'de feci kaza: 6 yaralı!

Korkunç kaza, gece saatlerinde Artuklu- Ömerli Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada, sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.