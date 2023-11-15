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Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Muş'ta çiftçilik yapan bir vatandaşın mantar toplamak için çıktığı arazide tesadüfen gördüğü şeyler dikkatini çekti. Tek başına çıkaramayınca hemen amcasından yardım istedi.

Ekleme: 15.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi
Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan ve çiftçilik işiyle uğraşan Hıyasettin Senem, mantar toplamak için araziye çıktı.

Arazide bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Senem'in tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Toprağa gömülü taşı tek başına çıkaramayınca amcasından yardım isteyen Senem, kazma kürek yardımı ile topraktan çıkardıkları taşı traktör yardımı ile köye getirdi.

Tarlada bulduğu taşları incelemek için Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek'e getirdi. İlk incelemelerin ardından gök taşı olma ihtimali yüksek olan taşlar için detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

YOLDA YÜRÜRKEN BULDUĞU TAŞ SAYESİNDE SERVETE KONDU!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

İşte o ilginç görüntü...

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi


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Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

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