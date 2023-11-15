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Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan ve üç günde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan ANKAPARK'ı kapattı. 'Yeşil alan yapacağız' diyerek başkentin en kıymetli yatırımlarından biri üzerinden algı operasyonu başlattı. Ancak kendisi, Ankara'nın bekleyen birçok sorunu varken seçime aylar kala skandal bir ihaleye imza attı. 160 milyon 880 bin TL'lik Dijital Hayvanat Bahçesi ihalesi, herkesi şoka uğrattı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sert çıktı: Ankara'ya 4 buçuk yılda tek bir çivi çakılmadı.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
Ekleme: 15.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
Cumhuriyet Halk Partisi, çöp çamur çukur demekti. 2019'dan beri halka eziyeti yaşatan belediyelere tepki bir an bile dinmedi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da göreve gelir gelmez algı operasyonuna girişti.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

Üç gün içinde 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ankara'nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK'ı çürümeye terk etti. 23 Temmuz 2022 tarihinde yaptırdığı ankette 20 bin 547 kişi ANKAPARK'ın 'Yeşil Alan' olmasını istedi.

Buna rağmen Yavaş, ANKAPARK'ın yağmalanmasına izin verdi. Yetmedi ANKAPARK'ın 'bakım onarımını yapacağız' bahanesi ile ABB Meclisi'nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi. Vatandaşın isteğini göz ardı eden ve halkın parasını boşa harcayan Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

SEÇİME 5 AY KALA SKANDAL PROJE!
Seçime 5 ay kala ise Dijital Hayvanat Bahçesi için ihale düzenledi. Ankara'nın bekleyen sayısız sorununa çözüm üretmeyi reddeden Yavaş'ın 160 milyon 880 bin TL'ye 'Dijital Hayvanat Bahçesi' ihalesi yapması tepkileri de beraberinde getirdi

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

'HALKIN PARASI ÇÖPE ATILIYOR'
Yavaş'ın Dijital Hayvanat Bahçesi Projesi'ne tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'ANKAPARK, Yavaş için sadece siyasi bir malzeme oldu. 'Ata mirası' diye halka reklam yaptıkları yerin ağaçlarını bile sulamaktan aciz kaldılar.

Yetmedi o kadar eleştirdikleri, yerden yere vurdukları, çürümesine ve yağmalanmasına göz yumdukları alanı bahane edip Belediye Meclisi'nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi. ANKAPARK'ı kaderine terk eden bu zihniyet, halkın yıllardır Ankara'ya da hizmet etmedi.

Ankara'ya 4 buçuk yılda tek bir çivi çakılmadı. Türkiye'nin başkenti dünya başkentleri ile yarışır haldeyken şimdi çökmeye başladı. Yavaş Ankara'nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geliyor. Yapılan uyarılara, çağrılara dahi kulak asmadı. 4 buçuk yıldır Ankara'ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka 'çalışıyor' gibi görünmeye çalışıyor.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

Ancak Yavaş yaptığı 160 milyon 880 bin TL'lik 'Dijital Hayvanat Bahçesi' ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. ANKAPARK'ın mahkeme kararı ile belediyeye devredilmesinin ardından 'ANKAPARK'ın kaderine vatandaşımız karar verecek' diyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden bir anket yaptı.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

Yapılan anket bugün hala internet sitesinde yer almakta. Büyük bir katılımcılık örneği olarak gösterilen ankete 74 bin 281 kişi katılmış. Yayınlanan sonuçlara göre 20 bin 547 kişi parkın 'Yeşil Alan' olmasını istemiş. 14 bin 549 kişi hayvanat bahçesi olsun demiş.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

10 bin 448 kişi Atatürk Orman Çiftliği olması yönünde oy vermiş. 9 bin 596 kişi spor ve yürüyüş alanı olmasını talep etmiş. 3 bin 444 kişi ise eğlence alanı olsun yönünde oy kullanmış. Siz vatandaşın isteğini bile görmezden geliyorsunuz. ANKAPARK'ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 Milyon TL'ye kendi dijital dinozorlarını yaptırıyor' dedi.

Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!

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Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
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