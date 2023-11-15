Kaçakçılara bir darbe daha! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar...

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda Mersin Limanı'nda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kaçak elektronik sigara bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zehir tacirlerine yürütülen operasyonları tek tek açıklayarak önlenen kamu zararı miktarını da açıkladı.

Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine, toplum sağlığını tehdit edene ve yasa dışı ticari faaliyetlerde bulunanlara geçit vermiyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılara bir darbe daha indirdi.



TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR



Ticaret Bakanlığı Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda toplam 113 bin 250 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.



GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİBCE ÖNE ÇIKAN DİĞER OPERASYONLAR:



İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş vaziyette toplam ağırlığı 1 ton 117 kilo olan asfalt ruloları



İstanbul Pendik Limanı'nda RO-RO Gümrük Sahasına gelen bir tırda yapılan aramada 30 kilo 830 gram ağırlığında afyon sakızı



Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 adet dişçilik malzemesi ve 258 adet cep telefonu kasası



Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin adet makaron ve 475 kilo dökme tütün



Derince Gümrük Müdürlüğü'nde 9 bin 890 adet farklı tür de aydınlatma cihazı



Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük bir vergi oranına sahip olan tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin Türk Lirası değerinde 31 ton ağırlığında seccade



Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 adet kamyon lastiği

ele geçirilerek zehir tacirlerine dur denildi. Kamu zararı önlenerek yaklaşık 80 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşyaya el konuldu.