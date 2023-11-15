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İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...

Her yeni günde bir başka ulaşım çilesi yaşayan vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını söyledi.

İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Ekleme: 15.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Megakent İstanbul'un en büyük problemlerinden biri hiç şüphesiz ki ulaşım...

Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrolarda artan teknik arızalar metroların geç gelmesine neden oluyor.

Vatandaşlar arızadan bıktı

Arızalar nedeniyle metrolar geç gelirken, vatandaşlar uzun süre bekliyor. İstasyonlarda biriken vatandaşlar çileden çıkarken, son zamanlarda yürüyen merdivenlerin de çalışmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

"Kilit noktalarda yürüyen merdivenler çalışmıyor"

Metroların arızalarından şikayetçi olan Kayahan Kaya, şu cümleleri kullandı; İstanbul'da yaşadığımız halde işe yoğunluktan dolayı tabii ki otobüsler, metrolar var. Bunları kullanıyoruz ancak metrolarda özellikle kilit noktalarda yürüyen merdivenler çalışmamakta.

"Bilgilendirilme yapılmamasından dolayı mağduruz"

Metrolar bazen aksaklık sebebiyle bakım çalışması sebebiyle geç gelmekte. Tabii işe de aksıyor bunlar. Onun dışında iş çıkışı da metroları doğal olarak kullanıyoruz. Ama son zamanlarda yazın özellikle klimaların çalışmaması, bakım onarım çalışmaları olduğunda, doğru düzgün bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı mağduruz. Umarız bunlar giderilir ve çözülür.

İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
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İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
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