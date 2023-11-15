İsrail'den Lahey'e gizli not! Gazze’deki vahşetin perde arkası: Kanlı strateji…

İsrail tüm dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Bu vahşete ABD ve batılı ülkeler de verdikleri destek ile ortak olurken Tel Aviv'den Lahey'e giden gizli not ortaya çıktı. Hollanda basınında yer alan haberler korkunç gerçeği gözler önüne serdi.Politico'nun Hollanda basınında dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'den Lahey'e gizli bir not gönderildiği yazıldı. Notta, İsrail kendi askeri gücünü göstermek için kasıtlı olarak orantısız güç kullandığı ve sivil altyapıyı hedef aldığı belirtildi.Hollanda'nın büyükelçilikteki savunma ataşesi tarafından hazırlanan ve Hollandalı yayın kuruluşu NRC tarafından görülen notta, İsrail kuvvetlerinin bir aydan uzun süredir 11 binden fazla sivili katlettiği saldılar ile İran'a mesaj vermek istiyor.'İsrail'in İran ve Hizbullah'ı caydırmak için Gazze'yi yok etmek istediği belirtiliyor' başlıklı habere göre notta, İsrail'in hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini göstermek için sivilleri vurduğu bir strateji geliştirdiği belirtiliyor.Bu stratejinin, Gazze'deki 'altyapıyı ve sivil merkezleri kasıtlı olarak büyük yıkıma uğratma, evleri, köprüleri ve yolları hedef alma ve büyük sivil kayıplarına neden olma niyetini' taşıdığı belirtildi.Büyükelçiliğin savunma ateşesi İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma iddiasının başarılması neredeyse imkansız bir askeri hedef olduğunu da belirtti.