ESENLER BELEDİYESİ GENÇLERİN ÜNİVERSİTE HAYALİNE ORTAK OLUYOR

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, üniversiteye hazırlanan Esenlerli gençlere tam destek veriyor. Lise son sınıfta okuyan öğrencilerin yanı sıra liseden mezun olup YKS'ye hazırlanan yani üniversiteye hazırlanan gençler için 10 Bin TL değerindeki “Raunt Online YKS Hazırlık Seti” hediye ediyor. Bu setleri kullanırken ihtiyaç duyacakları 8 GB interneti de her ay telefonlarına yüklüyor. Esenler Belediyesi, öğrencilere hayalini kurdukları üniversitelere yerleşebilmeleri için sınav hazırlığında rehberlik hizmeti de sağlıyor ve tüm bunlar öğrencilere ücretsiz sunuluyor.Üniversiteye hazırlanan gençlerin sınıflarındaki sıralarına bir müjde kartı bırakan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız ‘Raunt Online YKS Hazırlık Seti' ve aylık 8 GB internet hediye ediyoruz. Gençlerimizin sıralarına bıraktığımız notta ‘Destek bizden, başarı sizden' yazıyor. Tam da böyle düşünüyoruz işte. Esenler Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkanı sağlıyoruz. Yıllardır da bu birlikteliğimizin meyvelerini topluyoruz. Evlatlarımız, kazandıkları üniversitelerle hepimizin göğsünü kabartıyorlar. Genç kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyorum ve onlara, Esenler'i de, ülkemizi de kendilerinin gururlandıracağından hiç şüphem olmadığını söylüyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum, Esenlerli genç, sen yeter ki iste. Destek bizden, gayret senden” diye konuştu.