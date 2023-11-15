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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenleniyor. Zirvede açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, "Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 15.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu narsizme insanlığın yenik düşürülmesini reddediyorum. Hiçbir meşru siyasi anlayış zulmü kapsamaz. İnançların yaşanmasını engelleyenleri tarih gösteriyor. Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz.

Kendisinden olmayanları değersizleştiren karanlığa teslim olmayacağız. Masumu, kadını ve çocuğu geldiği yere göre değerlendiren zihniyetin karşısında duracağız. Bu savaş değil, bu iyinin güzelin batıl ile kavgası. Gazze'de kitlesel bir kıyım sürerken sesi olmaya davet ediyorum.

Ateşkes ilan edilene kadar biz de elimizdeki araçlarla nöbet tutalım. Bir araya gelince çok daha güçlü sesimiz var. Gelin Filistin'de barış için inisiyatif haline getirelim.

Tam bağımsız Bir Filistin ile iki devletli çözümü sağlayalım. Gazze çocuklarını aydınlık bir gelecek sağlayabilecek şekilde yeniden inşa edilmelidir. Bir fon kurulmalıdır. Bu karanlık resmin karşısında bir Filistin hayalimiz var. Babaların korkusuzca çocukları ile buluştuğu bir Filistin.
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
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