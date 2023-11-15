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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!

CHP'de tartışmalı kurultay sona erdi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle yeni genel başkan seçildi! Ancak 'kardeşiz' imajı çizen ikili arasındaki güç savaşı dikkat çekti. Her fırsatta rol çaldığı Özgür Özel'i içeriden kuşatan Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimleri Parti Meclisi'ne yerleştirdi. Yeni hamlesi ise ikili arasındaki tartışmanın fitilini ateşledi: Dikkat çeken belediye başkanları detayı!

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Ekleme: 15.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan tartışmayı, değişimciler kazandı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göz kırptığı genel başkanlık koltuğunu 'tavşan aday' olduğu söylenen Özgür Özel kazandı.

CHP'de 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha alan Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlanırken gözler Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndaydı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun desteği ile genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, daha ilk haftadan verdiği sözleri bir kenara bıraktı…

Gerek söylemleri, gerek verdikleri fotoğraflar gerekse Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu'na seçilen isimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den rol çalması dikkatlerden kaçmadı. Hatta sosyal medyada CHP'de eş başkanlığa geçildi yorumları bile yapıldı…

İMAMOĞLU- ÖZEL ÇEKİŞMESİ BAŞLADI!

Kurultaya rağmen krizin bir an bitmediği CHP'deki kaosun perde arkasını ise gazeteci Abdülkadir Selvi yazdı. Selvi, bugünkü köşesinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişmeyi kaleme aldı.

3 SAATLİK ADAY PAZARLIĞI

Öyle ki Selvi, İmamoğlu'nun Özel'i tamamen kuşattığını vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e güvenmediğini de vurgulayan Abdülkadir Selvi, 'Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir güç savaşı kaçınılmaz. İmamoğlu'nun, 'Özgür Özel genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP Genel Başkanı olursa koltuğu bırakmaz' dediği kulağıma gelmişti. Ekrem İmamoğlu işini şansa bırakmayan birisi. Özgür Özel'le ilk pazarlığı kurultay gecesi ortaya çıktı. Parti Meclisi için 22 kişilik bir liste verdiği söylenmişti. Hatta PM listesi üzerindeki anlaşmazlıkları nedeniyle seçimlere geçilmesi 3 defa ertelenmişti' ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İ İÇERİDEN KUŞATTI'

Ekrem imamoğlu'nun istediği isimleri Parti Meclisi'ne de soktuğunu söyleyen Abdülkadir Selvi, 'Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i içeriden kuşattı' vurgusu yaptı.

İŞTE SIRADAKİ HAMLESİ!
Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı bir sonraki hamlesini de şöyle açıkladı: Şimdi sırada belediye başkan adaylarının belirlenmesi var. Özgür Özel bir toplantıdan diğerine koşarken, Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylıklarını belirlemek için kolları sıvadı bile.
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