Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen saat derinleşiyor.Binlerce kişinin öldüğü saldırılara karşı dünya sessizliğini koruyor.Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdürüyor.Bu çerçevede tüm gözler Ankara-Berlin hattındaki liderler görüşmesinde olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez mesajlarını Avrupa'dan verecek.Başkent Berlin, cuma günü Erdoğan-Scholz görüşmesine ev sahipliği yapacak.Görüşmede 'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nasıl önlenecek?' sorusuna yanıt aranacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü.İki lider, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlaması ile ilgili son durumu telefon görüşmesinde değerlendirdi.12 Ekim'deki telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki katliamları ele alındı.Erdoğan ve Scholz iki ay sonra bu kez Berlin'de yüz yüze görüşecek.Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 45 milyar dolardı. Bu yıl sonu hedefi ise 50 milyar doları aşmak.İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de ele alınacak.AB-Türkiye göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapması da bekleniyor.