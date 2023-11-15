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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım

İşgalci İsrail’in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan insani yardım krizine dikkat çeken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım gönderileceğini duyurmuştu. Bayraktar sözünü tuttu ve bugünkü sosyal medya duyurusunda “Söz verdiğimiz gibi; Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin’e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız!” dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Ekleme: 15.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan insani yardım krizi sonrasında farklı yardım kuruluşları ve ülkeler harekete geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 20 Ekim'de Gazze'ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini sosyal medyadan duyurmuş, 'Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır' diyerek İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınamıştı. Bayraktar, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarını durdurması için harekete geçmeye de çağırmıştı.

SÖZÜNÜ TUTTU: '286 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTIK'

Bayraktar bugünkü sosyal medya duyurusunda 'Söz verdiğimiz gibi; Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin'e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız!' ifadelerini kullandı.

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından da 'Baykar olarak, Filistin'deki kardeşlerimizin insani ihtiyaçları için AFAD ve Diyanet Vakfına toplam 286 milyon TL nakdi bağış yaptık. Hakk'ın ve hakikatin yanında yer almaya devam edeceğiz!' denildi.

Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) teslim edildi. Bu bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

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