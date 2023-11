Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup Toplantımız partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.Bugün kuruluşunun 40. yıl dönümünüğ kutlayan KKTC'li kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanlara rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğiz.İsrail vahşetini durdurmak için imkanları seferber ettik. Gazze'de tarifi imkansız acılar yaşanıyor. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasi yollarını kullanırken, bir yandan da ülkemizi güçlendirmek için uğraşıyoruz.Her alanda geniş bir yelpazede ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürdük. 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz mitingle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Mitingge katılan sağlayan MHP Genel Başkjanı Devlet Bahçeli ile birlikte tüm genel başkanlara ve siyasilere teşekkür ediyorum.Ertesi gün 29 Ekim'di. Büyük bir coşkuyla kutladık. Bu şekilde Filistin mitingini bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara ders verdik. Donanmamızın resmi geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. Bu tören vesilesiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını bulduk. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl güç kattığını gördük.Bununla yetinmedik. Yeni bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık.Gökbey 20 bin fit intifa testini sorunsuz şekilde tamamladı. Aksungur İHA 30 bin fit uçuşunu başarılı şekilde yaptı. Her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Nasıl ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürdüysek savunma sanayii konusunda tam bağımsızlığa kavuşacağız.Bölgemizdeki meseleler bunun ne kadar hayati olduğunu göstermiştir. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla askeri oalrak güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.İsrailli yöneticiler hiç merak etmesinler. Ermenistan gibi bunların da sonu hüsran olacak.Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Tek bilek olduğumuz sürece kimse sırtımızı yere getiremez. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş jandarma, polis teşkilatı huzurumuz demektir.Elbette hepsinin tamamlayacısı yatırıma, istihdama dayalı sağlam ve dirençli bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bzie nefes alma hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz.Bir asır önce bunu Çanakkale'de yaşadık. Zayıf düşersek bu barbarlığın çok daha kanlı ve çok daha kanlı bri şekilde tekerrür etmesine engel olamayız.Netanyahu iki tarafına bakan koymuş basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. O bakanlar bile Netanyahu ile aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacakların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. ABD başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor.Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra geri vitese takıyor. Dürüst ol ya. Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Biz istiyoruz ki; dimdik dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya.İsrail katliamlarına tam 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulalrı kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarla beraber topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Bir devlet terörü estiriyor. İsrail bir terör devletidir.Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Haklarını elinden aldınız. İsrail ve ABD birlikte aldılar. Ama hala benim ülkemde Hamas'ın siyasi bir parti olduğunu anlayamayanlar var.Savaşın da bir ahlakı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara ve yaşlılara hastalara dokunmamaktır. Küvezdeki kundaktaki bebekleri katledenler, insanların suyunu, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler... Buradan Netanyahu'ya soruyorum; Sen de atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ey İsrail, sende atom bombası ve nükleer bombası var. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin.Karşımızda bir soykırım var. Yüzlerce binlerce avukat bunları Lahey Adalet Divanı'na, bunları kesinlikle soykırım noktasında da bütün adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İsrail'in işlediği insanlık suçuna ses çıakrmayan en az o kadar suçludur.Yüzlerce çocuk bombalar altında can veriyor. Demokrasiden dem vuranların hiçbiri ses çıkarmıyor. Uluslararası basın kuruluşları tek bir açıklama dahi yapmıyor. BMGK bırakın Gazzeli sivillerin hayatını korumayı teşkilatın kendi çalışanlarına dahi sahip çıkamıyor. İsrailli bakanlar nükleer silaha sahip olduklarını kameralar önünde itiraf ediyor.'"BMGK DAHA KENDİ ÇALIŞANINI KORUYAMIYOR"Yüzlerce çocuk bombalar altında can veriyor. Demokrasiden dem vuranların hiçbiri ses çıkarmıyor. Uluslararası basın kuruluşları tek bir açıklama dahi yapmıyor. BMGK bırakın Gazzeli sivillerin hayatını korumayı teşkilatın kendi çalışanlarına dahi sahip çıkamıyor. İsrailli bakanlar nükleer silaha sahip olduklarını kameralar önünde itiraf ediyor.Bu kriz sadece yurt dışında değil ülkemizde de turnusol işlevi gördü. Siyasi görüşleri farklı olsa da milletimizin ezici çoğunluğu vicdanlı, onurlu bri duruş sergiledi. İsrail'e tepki gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm iletişim araçlarını kullanarak Gazze halkının sesi olan basın mensuplarını tebrik ediyoruz.İsrail insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur. Mazlumun yanında saf tutan tüm Filistin dostlarını saygıyla selamlıyorum. İsrail katliamlarına bu şekilde devam ederse, terör devleti olduğunu tescil ettirecektir.Allah'ın izniyle zafer Filistinlilerin olacaktır. Bizi üzen Gazi Meclisimizin kürsüsünden söylenen sözlerdir. Bazıları işgalcilerle vatanını savunanları bir tutabiliyor. Şu hakikati göremiyorlar; meselenin doğrudan ülkemizin varlığı olduğunu anlamıyorlar."CHP'NİN BU KONUDA SİCİLİ KABARIK"Bu süreçte nasıl bir duruş sergileyeceğiniz önemlidir. Mazlumla zalimi eşitlemek, zalimi aklamak demektir. Hadi CHP'yi anlıyoruz. Bunların bu konuda sicili kabarık. Böyle vicdani bir meselede; Gazzeli direnişçileri Netanyahu ile yanı kefeye koyan diğer siyasetçileri esefle kınıyorum.Son olarak 11 Kasım Cumartesi Riyad'da düzenlenen zirvede, Gazze konusundaki duruşumuzu ve çözüm önerilerimizi kayda geçirdik. İsrail'delki yerlşeşimcilerin terörsit olarak ilan edilmesinden, Gazze'nin yeniden imarı için fon oluşturulmasından, İsrail'in nükleer silahlarının ortaya çıkarılmasına kadar birçok konuda mutabık kaldık. Biz alınan kararların tam manasıyla hayata geçirilmesi için gereken çabayı harcayacağız."