Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü'nde ikramiye verilmesi yönündeki çağrılara, "Kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" şeklinde yanıt verdi.

Bugün TBMM'de AK Parti'nin Grup Toplantısı var.Toplantıya katılan bakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce basın ekiplerine açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.24 Kasım Öğretmen Günü'nün yaklaşmasıyla, muhalefet cephesinden "Öğretmenlere ikramiye verilsin” çağrısı geldi.Bakan Tekin de çağrıya şöyle yanıt verdi:“Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur."Öte yandan Yusuf Tekin'e, 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusu yöneltildi.Tekin de, "Tabii ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.